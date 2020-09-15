В крупнейших водохранилищах Костанайской области фиксируют понижение уровня воды. В этом году в Верхне-Тобольское и Каратомарское гидросооружения поступило паводковых вод лишь 23% от нормы. Основными причинами служат погодные условия и непоступление воды из России. Пока запасов воды достаточно, чтобы закрыть потребность населения и предприятий. Но ситуация может измениться, сообщает alau.kz

Последние 14 лет по бассейну реки Тобол прослеживается ряд маловодных лет. Из-за этого в водохранилища области поступает малое количество воды. Одна из причин — теплые зимы. Дело в том, что земля не промерзает, и талые воды стекают не в русло рек, а просто уходят в грунт. К примеру, за период паводка 2020 года суммарное поступление вод в оба водохранилища составило 96,8 млн кубомтеров, при среднемноголетней норме 413 млн кубометров, то есть только 23 % от нормы. Еще одна причина это непоступление воды из России.

«Все мы понимаем, что у нас река Тобол и Аят, где приток ее берет начало в России Челябинской области, Оренбургской области и впадает также в Курганскую область за последние несколько лет наши коллеги из России также наблюдают маловодность. Некоторые реки, которые поставляют воду нам в казахстанские реки они в некоторых местах даже обмелели и можно вброд перейти эти реки»,- говорит и.о. руководителя отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев.

Сейчас полный объем воды по Верхне-Тобольскому и Каратомарскому водохранилищам составляет 766,9 млн.кубометров, это всего лишь половина от возможного объема. Тем не менее, специалисты уверяют, данного количества воды достаточно чтобы обеспечить потребность населения и отраслевых предприятий региона. Но если ситуация не улучшится в последующие годы, это может привести к дефициту воды.

«Если будет аномальная жара, засуха, отсутствие дождей это приведет к уменьшению объемов. Придется уменьшать лимиты о объемам потребления воды предприятий, урезать и экономить воду. Но надеемся к такому не приведет»,- сказал Сергей Мукашев.

Единственное, что может улучшить ситуацию, только благоприятная гидрометеорологическая обстановка.

«Конечно же мы ждем в этом году, в 2021 году обильные осадки, чтобы земля могла промерзнуть, вода осталась на поверхности и соответственно хороших дождей, как вот сегодня. Благодаря, такой погоде как сегодня частично водохранилища наполняются за счет осадков ну и весной соответственно за счет паводковых вод, за счет таяния снегов и так далее»,- заключил Сергей Мукашев.

Стоит отметить, что в прошлом году во время паводков в Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища воды и вовсе не поступило. Но ситуация улучшилась во время сезонных осадков и тогда заполняемость составляла 73 процента.

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