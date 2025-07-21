Костанайская теплоэнергетическая компания распространила сообщение о предстоящем отключении горячей воды.

«Костанайская теплоэнергетическая компания акимата города Костаная информирует Вас, что в целях подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 года,

в период с 22 июля по 03 августа будет временно отключена подача горячего водоснабжение в жилые дома ЖК «Алтын Арман», ТРЦ «KOSTANAY PLAZA» для выполнения ремонта тепловых сетей», — сказано в сообщении.

26 июлябудет восстановлено горячее водоснабжение в жилые дома по пр. Н. Назарбаева №223,225,227,229,231.

3 августа 2025 года будут подключены к горячему водоснабжению оставшиеся жилые дома по пр. Н. Назарбаева №195, 197,199,205,207,209,211,213,215 и ТРЦ «KOSTANAY PLAZA».

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