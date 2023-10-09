В «КТЖ-Грузовые перевозки» начисляли премии умершим бывшим сотрудникам

Региональными транспортными прокуратурами в ходе проведения анализов соблюдения трудового законодательства в деятельности филиалов ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» выявлены факты начисления премий умершим бывшим сотрудникам. Об этом сообщает Главная транспортная прокуратура РК.

Коллективным договором АО «НК «КТЖ» предусмотрена единовременная материальная помощь ко Дню работников транспорта в размере двух месячных расчетных показателей пенсионерам и другим лицам, состоящим на учете работодателя.

К примеру, в Акмолинском филиале предприятия пенсионерке железнодорожной станции 1929 г.р. на протяжении семи лет назначали финансовую поддержку после ее смерти.

В другом случае, в Караганде руководитель кадрового подразделения, указав своих никогда не работавших на железной дороге близких родственников в качестве пенсионеров, обеспечил им льготы, компенсационные выплаты и премии на сумму 1,1 млн тенге.

Всего транспортными прокурорами по Казахстану выявлено 742 таких фактов с незаконными начислениями на сумму более 10 млн тенге, по актам прокурорского надзора принимаются меры по их возврату.

На сегодняшний день начато одно досудебное расследование, по другим фактам для принятия процессуального решения материалы направлены в органы уголовного преследования.

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