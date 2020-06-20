В кукольном театре готовят постановку «Красной шапочки»

Красная шапочка в современном мире. В областном кукольном театре перенесли персонажей знаменитой сказки в наши реалии и добавили музыкальное сопровождение. В новой постановке, которая готовится для зрителей, артисты покажут, почему так важно не разговаривать с незнакомцами и слушаться родителей, передает alau.kz

Хоть зрителей в Костанайском кукольном театре пока нет, но репетиции уже идут вовсю. Для малышей и их родителей готовится постановка сказки Шарля Перо «Красная шапочка». В мире сейчас множество различных постановок этой сказки. Но в театре выбрали свой путь. Артисты хотят рассказать зрителям, почему важна безопасность.

«О том чтобы они не разговаривали с незнакомыми людьми, о том, чтобы они слушались взрослых. Красная шапочка как нельзя, кстати подошла к этой теме, потому что в нашем спектакле она не послушалась маму, забыла ее наставления и получились очень большие неприятности. Волк съел бабушку, потом и красную шапочку», — рассказала художественный руководитель областного кукольного театра Юлия Семёнова.

Конечно, конец красную шапочку и ее бабушку ждет счастливый. Но сколько бед приносит одно неверное решение? Это и покажут артисты. Здесь все как положено. Красная шапочка, серый волк, бабушка, мама и разумеется охотник. Как уже ясно, эта постановка необычна, она с песнями. Но и охотника решили сделать с изюминкой. У него будут как сильные, так и слабые стороны.

«С начала нужно посмотреть на куклу, представить ее как она выглядит, какой у нее должен быть примерно характер. Потом задача артиста кукольника через себя передать в эту куклу и куклу оживить. Герой он же тоже человек. Он может где-то бояться, где-то быть героем. И вот на таком контрасте мы решили сделать этого охотника», — поделился арист областного кукольного театра Арман Маганбетов.

Юлия Семенова рассказала, что в театре было уже множество различных постановок, которые учат малышей пожарной безопасности, как правильно переходить дорогу, здоровому образу жизни. Их все объединяет подход. Ребенку не интересно просто слушать про то что кушать надо здоровую пищу и заниматься спортом. Поэтому все эти представления проходят в игровой форме.

«Мы очень хотим, чтобы к нам пришли зрители, потому что мы без них скучаем, не можем. Вообще театр это здесь и сейчас, это сиюминутная связь, это когда актеры обмениваются энергией со зрителем. Это вот такое живое общение», — добавила Юлия Семёнова.

В театре рассказали, что для зрителей к началу сезона подготовили еще немало интересных выступлений.

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