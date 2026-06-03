В Кунае построят детский сад на 320 мест и еще восемь многоэтажек





По его словам, одной из главных задач было завершение строительства проблемных домов для очередников. Сейчас все долгострои введены в эксплуатацию, а в ближайшее время в микрорайоне появятся еще восемь новых многоэтажных жилых домов.

Долгострои остались в прошлом

Глава города отметил, что вопрос с проблемными объектами удалось полностью закрыть. Это позволило обеспечить жильем очередников и продолжить развитие микрорайона.

Вместе с тем реализация земельных участков под индивидуальное жилищное строительство идет не так активно. Из 124 домов, выставленных на продажу, на сегодняшний день приобретено только 42.

В микрорайоне появится новый детский сад

Для дальнейшего развития Куная уже предусмотрена территория под строительство детского сада на 320 мест. Социальный объект планируется возвести за счет частных инвестиций.

«Детский сад там будет построен за счет частных инвестиций. Земля уже у человека есть, проект уже на экспертизе, сейчас он выйдет и они должны приступить в этом году в любом случае», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Развитие микрорайона продолжается

В городском акимате рассчитывают, что строительство новых жилых домов и социальных объектов позволит сделать Кунай одним из наиболее комфортных районов для проживания костанайцев.

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