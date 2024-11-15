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В квартире во время ремонта произошел выстрел: владельца оружия разыскивает полиция Костаная

— Сегодня, 23:18
Изображение для новости: В квартире во время ремонта произошел выстрел: владельца оружия разыскивает полиция Костаная

Полиция проводит проверку по факту происшествия, произошедшего на лестничной площадке дома по улице Курганской.

По предварительным данным, в одной из квартир во время ремонта произошел непроизвольный выстрел из гладкоствольного оружия. В результате были обнаружены следы выстрела и повреждение входной двери соседней квартиры. На момент осмотра помещения оружие обнаружено не было.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Они обеспечили безопасность жильцов, вскрыли квартиру и провели осмотр места происшествия.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, местонахождение владельца оружия, а также происхождение оружия и законность его хранения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Фото очевидцев



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