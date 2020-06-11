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  3. В ладу с природой 364 — мучнистая роса, уход за…

В ладу с природой 364 — мучнистая роса, уход за земляникой, паутинный клещ, чубушник

COVID-2019 в Казахстане

13558 - зарегистрированно

8345 - выздоровевших

67 - летальных случаев

209(+1) - в Костанайской области

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