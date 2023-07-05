В лесах высокая пожарная опасность: ДЧС Костанайской области

Об увеличении числа возгораний в лесах и степях региона сообщают сотрудники ДЧС Костанайской области. С начала пожароопасного периода их уже произошло уже более двух сотен, в результате чего в регионе огнём уничтожено более восьмисот гектаров травы и деревьев. Представители государственного пожарного контроля сообщают, что для тушения лесостепных пожаров подготовлена целая группировка спасателей. Однако сотрудники ДЧС региона говорят, что, прежде всего, важно предотвратить возникновение возгораний.

Из-за жаркой погоды, которая установилась в Костанайской области, пожаров вновь возникает всё больше. По данным сотрудников ДЧС, с начала пожароопасного периода, то есть за два с небольшим месяца, в костанайских лесах уже произошло почти три десятка возгораний.

Еркин Аушахметов, заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области: «На общей площади 292 гектара, свыше 196 случаев загорания травостоя на площади 540 гектар. Наибольшее количество загораний травостоя зарегистрировано в Костанайском районе – 26 фактов, район Беимбета Майлина – 22, в Алтынсаринском и

Федоровском по 17, Узункольском – 16, Карабалыкском и Мендыкаринском по 15».

Чаще всего причиной возникновения пожаров становится неосторожное обращение с огнем. В жару даже осколок стекла, как говорят специалисты, может стать линзой, которая сфокусирует солнечные лучи, и зажжет, к примеру, сухую траву. Но, зафиксированы и случаи природного возникновения огня. Один из них произошел в Наурзумском заповеднике.

«В квартале 49 произошло загорание сухой травы и лесного массива. Береза, молодняк горел там, на общей площади 0,4 гектара, который был ликвидирован в 23:00. Причиной послужил грозовой разряд. Там работали наши службы, службы самого заповедника», — сообщил Аушахметов.

Подключались и силы местных исполнительных органов. Сотрудники ДЧС отмечают, что тушение лесных пожаров находится в зоне обоюдной ответственности акиматов и природоохранных учреждений Комитета лесного хозяйства. Но, и подразделения департамента активно принимают участие в ликвидации лесостепных пожаров. С начала пожароопасного периода они потушили больше 220-и возгораний, большинство самостоятельно.

Но, прогноз «Казгидромета» о повышении на территории области температуры до + 37, сотрудникам ДЧС указывает на то, что обстановка с природными пожарами наверняка осложнится. Поэтому они призывают жителей региона не разводить костры, не разжигать мангалы в местах с сухостоем, под кронами деревьев, не бросать горящие спички и окурки.

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