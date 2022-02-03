В льготное автокредитование надо включить все бренды — КазАвтоПром

Какой может быть новая программа льготного автокредитования, какие бренды следует включать – об этом рассказал председатель правления «КазАвтоПрома» Аскар Амиртаев, пишет kapital.kz Напомним, министерство индустрии и инфраструктурного развития предложило выдавать льготные автокредиты на покупку автомашин отечественного производства из средств, которые саккумулированы на счетах «Оператора РОП». Как отмечают в министерстве, если раньше условия программы позволяли приобрести любой отечественный автомобиль, то сейчас предлагается сделать программу кредитования доступной лишь для покупки бюджетных машин определённой стоимости. С этой позицией не согласны в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

«Мы поддерживаем инициативу министерства возобновить программу льготного автокредитования для населения. Но считаем, что она должна охватывать все официально продаваемые марки машин, вне зависимости от того, где эти авто производятся. У населения должен быть выбор – купить популярную у нас в стране японскую Toyota с высокой остаточной стоимостью или же, к примеру, KIA казахстанской сборки. Да, лимит по кредитованию нужен, и пусть покупатель сам решает, брать ему машину стоимостью, соразмерной лимиту, или взять автомобиль стоимостью выше лимита, а значит — внести определенный процент предоплаты, а остаток средств взять под 4% годовых по программе льготного автокредитования», — считает Аскар Амиртаев.

Таким образом, в программе автокредитования должны участвовать все автобренды, официально представленные на казахстанском автомобильном рынке, а не только те, что собираются в Казахстане. Ведь утилизационный сбор, по словам Аскара Амиртаева, сформирован на счетах «Оператора РОП» из тех средств, что заплатили наши сограждане, которые приобрели автомобили, произведенные за рубежом. Автомобили, собранные в Казахстане, утильсбором не облагаются.

По данным «КазАвтоПрома», только за 2021 год дилерские центры импортируемых в Казахстан автобрендов, в том числе таких как Toyota, Nissan, Volkswagen, BMW, Subaru, Audi, Mitsubishi и др., перечислили «Оператору РОП» сумму порядка 50 млрд тенге в качестве утилизационного сбора. И эту сумму вынуждены были заплатить покупатели как раз импортных автомобилей, так как по закону стоимость машин в дилерских центрах импортеров включает ставки утильсбора, составляющего для разных моделей от 1 до 3,5 млн тенге.

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