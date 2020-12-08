В Лисаковске, несмотря на сложный год, во многих сферах улучшаются показатели

В Лисаковске, не смотря на сложный год, во многих сферах наблюдаются положительные сдвиги. Глава города рассказал, что увеличились объемы промышленного производства, строительства жилья и даже стало больше предпринимателей. Кроме того, за год удалось установить освещение на всех улицах. Единственное, в чем произошла задержка это открытие завода по производству карбида кремния, передает alau.kz

В этом году в Лисаковске должен был начать работу завод по производству карбида кремния. Однако, из-за пандемии сроки введения в эксплуатацию первой очереди сдвинулись на следующий год. Меморандум о строительстве этого завода был подписан еще в конце 2019 года совместно с ООО «Бобровский кварцит». По задумке мощность нового предприятия составит 34 тысячи тонн в год, там будет создано 175 рабочих мест, а объем инвестиций составит порядка 8 млрд тенге. Об этом рассказал аким города Лисаковск Алмат Исмагулов.

«Там в общем 6 проектно-сметных документаций. Одна, которая инженерная инфраструктура уже находится на государственной экспертизе, планируем получить до 1 февраля и остальные также планируем в феврале-марте государственные экспертизы пройти», — пояснил аким города Лисаковск Алмат Исмагулов.

Далее общественные слушания, проверка на соответствие экологическим требованиям и намеченный старт производства. Но пандемия не все затормозила в Лисаковске. К примеру, в сфере промышленного производства к концу года ожидается рост добычи боксита и увеличение производства железорудного концентрата.

«В обрабатывающей промышленности производства молока сгущенного возросло на 32% и составило 1 475,2 тонны, производства пива на 42% и составило 1 339 тыс. литров. Увеличено на 16% производство пленки полиэтиленовой и составило 1 019 тонн. На предприятиях, введенных в рамках Карты индустриализации, возросли объемы производства бумаги для гофрирования на 16%», уточнил Алмат Исмагулов.

Не смотря на трудности, малый бизнес в Лисаковске тоже процветает. По словам Алмата Исмагулова, на 5 процентов увеличилось количество действующих предпринимателей, а объем розничной торговли составил 7,4 млн тенге, это порядком выше чем в прошлом году. Что касается строительства жилья, то и тут рост на 3,3 процента. В этом году было сдано 9254 квадратных метров жилья. Не мало важен для лисоковчан и вопрос городского освещения. Глава города отметил, что за этот год фонари установили на всех без исключения улицах. Осталось только несколько темных дворов, где нет света, но и там, в скором времени он появится.

«В городе ведется системная работа по модернизации уличного освещения. В рамках гранта совместно с Институтом развития электроэнергетики и энергоснабжения заменены 602 лампы накаливания уличного освещения на энергосберегающие, 16 км — СИП кабеля. В результате процент энергосберегающих ламп по городу составил 95%», — добавил Алмат Исмагулов.

Без внимания не остались и дороги. В рамках дорожной карты занятости проведен средней ремонт дорог и тротуаров города протяженностью почти 28 км и поселка Октябрьский на млрд тенге.

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