В Лисаковске открыли теннисный центр, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Его построили на территории центрального стадиона, где сосредоточены все крупные спортивные площадки города. Общая стоимость проекта превысила 300 миллионов тенге. В будущем территорию рядом облагородят, а также установят профессиональные тренажеры для паралимпийцев. Общая площадь здания превышает 2 тысячи квадратных метров. Помимо кортов, в центре есть раздевалки с душевыми, тренажерный зал, пункт питания и комнаты для теоретических занятий.

Уже состоялись первые тренировки. Занятия ведет местный тренер Павел Саламаха. Первыми гостями стали юные теннисисты, их родители и поклонники этого вида спорта.

«Введение в эксплуатацию универсального теннисного центра даст толчок развитию как любительскому, так и профессиональному теннису. Дети уже опробовали корты. Они очень рады всем условиям, которые есть в данном современном комплексе. В первую очередь, задача центра — обучение детей от пяти лет и формирование сборной города для участия в республиканских турнирах. Тренировки для детей будут проводиться бесплатно. Мы гордимся, что Лисаковск — первый моногород, где построили теннисный центр. Мы и раньше показывали неплохие результаты, а теперь надеемся на большие успехи» — отметил Павел Саламаха.

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