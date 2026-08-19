В Лисаковске расследуют гибель женщины, выпавшей из окна многоэтажки

В Лисаковске полиция зарегистрировала уголовное дело по факту гибели 71-летней женщины. Трагедия произошла 16 августа в доме №12 четвёртого микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
По предварительной информации, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома.
В настоящее время расследование продолжается и находится на контроле полиции. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Костанаец будет содержать супругу до трёхлетия ребёнка
Костанайский школьник второй год подряд завоевал золото международной олимпиады
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.