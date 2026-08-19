В Лисаковске расследуют гибель женщины, выпавшей из окна многоэтажки





В Лисаковске полиция зарегистрировала уголовное дело по факту гибели 71-летней женщины. Трагедия произошла 16 августа в доме №12 четвёртого микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По предварительной информации, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома.

В настоящее время расследование продолжается и находится на контроле полиции. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

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