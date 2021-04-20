В Лисаковске с крыши девятиэтажки сорвало жестяные водостоки

19 апреля в 10:15 утра в городе Лисаковск порывистым ветром сорвало жестяные водостоки с крыши 9-этажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Местные жители сообщили спасателям, что над пешеходным тротуаром, порывы ветра раскачивали три повисшие железные конструкции длиной в 2,5 метра, что создавало угрозу для людей, идущих по тротуару.

«Спасатели в тот же час приехали и устранили угрозу падения. В составе 5 человек личным составом и 1 единицы техники, сотрудники произвели открепление водоотвода с помощью спасательной верёвки, ножниц для резки арматур и инструмента «ИРАС». Сотрудники объясняют гражданам, что причина поломки железных водостоков подвергается природным нагрузкам – снежных насыпей на крышах, больших потоков воды, сильного ветра. Игнорировать такие проблемы нельзя. По вопросу ремонта следует обратиться в службу ЖКХ. Если своевременно устранить проблему водостоков, то они будут полноценно выполнять свои функции, для безопасности каждого жителя. Тем не менее, в случае, когда возникает угроза жизни,здоровью, имуществу, окружающей среде, либо имеется реальная причина возникновения названных угроз, звонить по номеру «112». Дежурные круглосуточно принимают сообщения, требующих экстренной помощи», — отметили в пресс-службе ведомства.

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