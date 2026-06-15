В Лисаковске Toyota Prado насмерть сбила пешехода





В Лисаковске полицейские проводят досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.

По предварительной информации пресс-службы ДП Костанайской области, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado при выполнении поворота совершил наезд на пешехода.

В результате полученных травм пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — пешеход скончался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия.

В полиции напоминают водителям о необходимости соблюдать особую осторожность при выполнении маневров, не превышать скорость и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.

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