В Лисаковске Toyota Prado насмерть сбила пешехода

В Лисаковске полицейские проводят досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.
По предварительной информации пресс-службы ДП Костанайской области, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado при выполнении поворота совершил наезд на пешехода.
В результате полученных травм пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — пешеход скончался.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия.
В полиции напоминают водителям о необходимости соблюдать особую осторожность при выполнении маневров, не превышать скорость и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.
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