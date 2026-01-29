На предприятии Лисаковскгоркоммунэнерго продолжается внедрение современных технологий учёта потребления воды. Речь идёт об электронных приборах учёта с функцией дистанционной передачи данных.
Автоматизация сбора показаний
Для работы новых устройств в городе будут установлены специальные базовые станции, которые обеспечат связь между счётчиками и управляющей системой. Это позволит автоматизировать процесс сбора показаний, сделать его более точным и оперативным. Потребителям больше не придётся ежемесячно снимать показания вручную и передавать их в коммунальные службы.
Конкурс на внедрение программного обеспечения
Как сообщил главный инженер ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» Александр Сенчев, в ближайшее время будет проведён конкурс по внедрению программного обеспечения и установке базовых станций.
По его словам, станции, размещённые в городе, будут автоматически опрашивать все приборы учёта и передавать данные в систему.
Какие счётчики применяются
В настоящее время используются два типа приборов учёта воды — класса B и класса C.
Счётчики класса B устанавливаются только в горизонтальном положении. Приборы класса C могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально, что делает их более универсальными.
Для юридических лиц обязательным является использование счётчиков класса C, так как они соответствуют более строгим требованиям по точности измерений и правилам установки.
Важная информация для потребителей
В коммунальном предприятии обращают внимание: при покупке счётчика продавец обязан заключить с потребителем договор на техническое обслуживание прибора. Этот договор является бесплатным и действует на весь срок эксплуатации счётчика.
Специалисты также предупреждают, что приборы, приобретённые на маркетплейсах, могут не приниматься в качестве коммерческих, если они не соответствуют установленным требованиям.
Стоимость и сроки замены
Стоимость счётчика класса B составляет около 30 тысяч тенге, прибора класса C — порядка 32 тысяч тенге. При этом, если установленный ранее счётчик исправно работает и не вышел за пределы эксплуатационного срока, его замена в срочном порядке не требуется.
Когда требуется замена счётчика
Счётчики подлежат замене в случаях выхода из строя, окончания срока эксплуатации, непрохождения государственной поверки, а также при установке приборов на новых объектах.
Так, если счётчики были установлены в квартире в 2020 году, они могут эксплуатироваться до 2032 года — до истечения 12-летнего срока службы. После этого потребуется установка новых электронных устройств.
Приобрести приборы учёта с дистанционной передачей данных можно в специализированных магазинах Лисаковск, а также в городском центре коммунального сервиса.
