На предприятии Лисаковскгоркоммунэнерго продолжается внедрение современных технологий учёта потребления воды. Речь идёт об электронных приборах учёта с функцией дистанционной передачи данных.

Автоматизация сбора показаний

Для работы новых устройств в городе будут установлены специальные базовые станции, которые обеспечат связь между счётчиками и управляющей системой. Это позволит автоматизировать процесс сбора показаний, сделать его более точным и оперативным. Потребителям больше не придётся ежемесячно снимать показания вручную и передавать их в коммунальные службы.

Конкурс на внедрение программного обеспечения

Как сообщил главный инженер ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» Александр Сенчев, в ближайшее время будет проведён конкурс по внедрению программного обеспечения и установке базовых станций.

По его словам, станции, размещённые в городе, будут автоматически опрашивать все приборы учёта и передавать данные в систему.

Какие счётчики применяются

В настоящее время используются два типа приборов учёта воды — класса B и класса C.

Счётчики класса B устанавливаются только в горизонтальном положении. Приборы класса C могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально, что делает их более универсальными.

Для юридических лиц обязательным является использование счётчиков класса C, так как они соответствуют более строгим требованиям по точности измерений и правилам установки.

Важная информация для потребителей

В коммунальном предприятии обращают внимание: при покупке счётчика продавец обязан заключить с потребителем договор на техническое обслуживание прибора. Этот договор является бесплатным и действует на весь срок эксплуатации счётчика.

Специалисты также предупреждают, что приборы, приобретённые на маркетплейсах, могут не приниматься в качестве коммерческих, если они не соответствуют установленным требованиям.

Стоимость и сроки замены

Стоимость счётчика класса B составляет около 30 тысяч тенге, прибора класса C — порядка 32 тысяч тенге. При этом, если установленный ранее счётчик исправно работает и не вышел за пределы эксплуатационного срока, его замена в срочном порядке не требуется.

Когда требуется замена счётчика

Счётчики подлежат замене в случаях выхода из строя, окончания срока эксплуатации, непрохождения государственной поверки, а также при установке приборов на новых объектах.

Так, если счётчики были установлены в квартире в 2020 году, они могут эксплуатироваться до 2032 года — до истечения 12-летнего срока службы. После этого потребуется установка новых электронных устройств.

Приобрести приборы учёта с дистанционной передачей данных можно в специализированных магазинах Лисаковск, а также в городском центре коммунального сервиса.

Какая погода ожидается в Костанайской области Утром и днём 31 января на севере Костанайской области прогнозируется небольшой снег и низовая метель....

Ответственность за курение рядом с детьми: позиция МВД Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха прокомментировал сообщения о возможном введении ответственности для родителей...