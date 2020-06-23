Дополнительные рабочие места в рамках госпрограммы Дорожная карта занятости продолжают создаваться в Лисаковске. В интернате для пожилых и инвалидов капитально ремонтируют кровлю. Через центр занятости на этот объект направлено 9 безработных. Уже в августе подопечные этого социального учреждения смогут вернуться в привычные для себя стены и оценить качество ремонта, сообщает alau.kz

Жить станет комфортней. В лисаковском центре оказания специальных социальных услуг приступили к ремонту кровли. Здание построено ещё в 1974 году, тогда оно называлось Дом милосердия. Проблемы с покрытием решались уже дважды,в 2011 и 16-м годах, но течь снова образовалась. На этот раз конструкцию меняют основательно. Финансирует работы областной бюджет. Реконструкция крыши началась в июне. По госпрограмме Дорожная карта занятости из областного бюджета выделено 63 миллиона тенге. Подрядчик — костанайская фирма ТОО «Экспо-Транс».

«Будет построена шатровая крыша, односкатная шатровая крыша, для того чтобы в доме было сухо, было хорошо и в доме было комфортно оказывать специальные социальные услуги»,- сказала директор Лисаковского центра оказания спецтальных услуг Светлана Шанина.

Одно из условий договора с подрядчиком гласит: 90 % все закупочных материалов должно быть казахстанского производства. На объкте трудятся 18 работников, 9 из которых от центра занятости.

«Сейчас проводится демонтаж, это мы убираем старое. Потом будет парапетная кладка, это с кирпича будем класть. И после будет каркас, она забивается досками. А после уже идет покрытие черепицей»,- говорит мастер ТОО «ЭКСПО — ТРАНС» Талгат Кумажанов.

На сегодня в центре проживают 29 человек, остальные на время ремонта были распределены в Рудный, в Федоровский и Карабалыкский районы. Работы ведутся согласно графика. Если не будет его срыва, то проживающие в центре уже 7 августа смогут вернуться в сухой, теплый и комфортный дом.

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