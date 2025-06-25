В Костанае продолжают бороться с самозахватом земли. Аким Костаная Марат Жундубаев пояснил, что изымают те площади, за которыми, к примеру, должным образом не ухаживают, либо они не соответствуют строительным нормам.

В первую очередь, подчеркнул Марат Жундубаев, под изъятие попадают те конструкции, которые мешают водителям и пешеходам. Напомним, в связи с этим был демонтирован целый рынок «Салатанат», где сейчас идет ремонт дороги.

«Самая главная задача какая? Освободить несвойственные объекты, которые находятся на дороге. Проезжую часть освободить. Освободить пешеходную часть, чтобы люди могли передвигаться. Зоны общественного пространства должны быть общественным пространством. Никак они не должны быть заставлены объектами бизнеса. Задача вот эта стоит. Я говорил об этом. Мы говорили про этот туалет, который находится в центре города…в ужасном состоянии эти кафетерии. Сейчас предпринимателя мы пригласим. За границей, к сожалению, приедет, будем разговаривать. В любом случае, никто не говорит, что беззаконие будет, там, если в частной собственности, будут просто выгонять. Но в любом случае должны к требованиям прислушаться. Или они свои объекты приводят в надлежащий вид, который будет соответствовать всем саннормам, законным нормам. Правоустанавливающие документы иметь. Или мы идем по изъятию. Через суды мы заставим все это сделать. В любом случае заставим. Или он приводит в порядок, или тогда мы сами приведем все это в порядок. Другого нет», — подчеркнул Марат Жундубаев.

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