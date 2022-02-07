В ДЧС области рассказали о проведенных спасательных операциях

За выходные 5-6 февраля, спасателями было проведено сразу несколько аварийно-спасательных работ на трассах Костанайской области, проинформировали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Так, 5 февраля в 18:10 в отдел по ЧС Камыстинского района поступило сообщение о том, что между сёлами Свободное и Дружба, в снежном заторе находится автомобиль, в салоне которого 1 человек и просит помощи. Вскоре, было обнаружено, что на этом же участке в снежном плену находятся ещё 6 человек, в том числе — беременная девушка.

Спасатели добрались до первого автомобиля марки Лексус, далее пробивались до второго автомобиля, сквозь снежные переметы, что отрицательно сказывалось на скорости движения. По прибытию сотрудников на место затора, были эвакуированы пятеро мужчин и одна беременная девушка до с.Алтынсарино.

В с.Алтынсарино людям была оказана медицинская помощь, так как водитель машины получил незначительные обморожения пальцев левой ноги. Аким сельского округа организовал горячее питание и заправку автомобиля. После чего поблагодарив за спасение автомобиль своим ходом тронулся в направление г.Нур-Султан. В спасении участвовали 5 человек личного состава, а также 2 единицы техники.

6 февраля 00:35 в Амангельдинском районе между посёлками Урпек и Кемериз из снежного перемета были эвакуированы 4 легковых автомобиля с двадцатью пассажирами в салоне, которые направлялись в п.Кемер, в медицинской помощи никто не нуждался.

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