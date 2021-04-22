В мае казахстанцы отмечают сразу три праздника и будут работать только 18 дней

У казахстанцев в мае 2021 года будет 18 рабочих и 13 выходных дней, передает informburo.kz

1 мая – праздник единства народа Казахстана. Он приходится на субботу, поэтому выходной переносится на 3 мая (понедельник).

7 мая, в пятницу казахстанцы отмечают День защитника Отечества.

9 мая, День Победы – воскресенье, так что выходным днём будет 10 мая, понедельник.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.