Сегодня в Костанае произошло возгорание кровли двух магазинов в торговом ряду по улице Складская. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

«Нависла угроза распространения огня на другие павильоны из-за их близкого расположения друг к другу. Параллельно подавая стволы на охлаждение близлежащих торговых точек, пожарные ликвидировали пожар и уберегли от огня имущество предпринимателей. Пострадавших нет», — сообщает ДЧС.

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