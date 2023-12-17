В машине сгорели двое детей и взрослые в результате аварии на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган»

15 декабря 2023 года на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» вблизи села Ковыльное произошло ДТП. сообщает 716.kz

На 244 км автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» водитель «Ваз 21145», 2005 года рождения, совершил касательное столкновения с впереди идущей «Ауди-100», которая двигалась под управлением водителя 1993 года рождения по направлению в п. Октябрьское Костанайской области со стороны г. Есиль.

В результате «Ауди-100» выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с движущейся на встречу грузовой автомашиной марки «VOLVO» под управлением водителя 1993 г.р.

Данные автомашины выбросило в кювет, произошло из возгорание. Оба автомобиля сгорели полностью.

«Водитель «Ауди-100″ от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажиры данной автомашины (мужчина 1983 г.р. и женщина 1988 г р. и двое несовершеннолетних детей сгорели в автомашине. Младшему было всего 3 месяца», — сообщает источник.

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