В машиностроении обеспечен рост производства в 1,5 раза. Отчётная встреча Архимеда Мухамбетова — видео

В Костанае началась отчётная встреча акима Костанайской области перед населением. Она проходит в режиме онлайн. Глава области рассказывает о достижениях региона за 2020 год и планах на 2021.

В машиностроении, где ведется системная работа по увеличению локализации и казахстанского содержания, обеспечен рост производства в 1,5 раза.

«Предприятиями отрасли выпущено продукции на 392,1 миллиардов тенге, при этом увеличена сборка легковых автомобилей в 1,5 раза, автомобилей для перевозки 10 и более человек в 2,4 раза, грузовых в 3,0 раза, тракторов в 1,8 раза. В целом по итогам года, автопромом произведено более 40 тысяч штук автотранспорта, что в 1,6 раза больше чем за январь-декабрь 2019 года, а в 2021 году планируется собрать порядка 60,0 тысяч единиц. Также, хотелось бы отметить, что в истекшем году увеличены в 3,1 раза и объёмы поставок автомобилей на экспорт. Так, если в 2019 году было экспортировано 2629 единиц, то в 2020 году – 8122 автомобиля. В 2021 году планируется экспортировать порядка 14,0 тысяч автомобилей», — отметил глава области.

Предприятиями металлургической промышленности произведено продукции на 149,5 млрд. тенге, с ростом на 4,4%.

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