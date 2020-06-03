Такого еще не было. Как прошёл выпускной-2020 в школах Костаная — фото, видео

Сегодня для выпускников школ прозвенел последний звонок. Традиционное для каждого ученика мероприятие прошло в необычном формате. Вместо красивых нарядов — маски, а вместо выпускного танца — социальная дистанция. В школе-лицее №1 для каждого ученика даже нарисовали на асфальте кружки, для каждого участника линейки — свой.

В масках, на расстоянии друг от друга и без привычного вальса, именно так сегодня прошло прощание со школой у костанайских выпускников. Это ученики школы-лицея №1. Через плечо голубая ленточка выпускника, а на лице маска, чтобы скрасить праздник все ученики пришли в одинаковых. Родители и дети ждали этот день и совсем его по-другому представляли.

«Проходил каждый класс отдельно, распределили по этапам. Круг участников данного мероприятия был ограничен. Участниками были сами выпускники, только родители и администрация школы. Да это было небольшое испытание для нас, но мы достойно его преодолели. Самое главное, чтобы наши выпускники успешно справлялись с любыми препятствиями», — директор школы-лицея №1 Сания Шарипова.

«Мы не менее расстроились чем наши дети. Ожидали, готовились весь год. И тут вот так раз и получилось. Ну что сделаешь?», — говорит мама выпускницы Людмила Литвинова.

Здесь, на асфальте расчерчены кружки. Для каждого ученика и родителя свой. Сделано все, чтобы не нарушать положенную дистанцию между учениками. Традиционное поздравление от первоклассников в этом году все посмотрели через экран телевизора. А вместо вальса небольшой флешмоб. Даже во время него ученики не покидали свой круг.

«Хотелось бы конечно, чтобы попышнее, потрогательнее ну и так все равно очень печально. Очень долго ждала окончания школы, но когда все это наступило не хочется вообще не хочется. Но я понимаю впереди все новое», — говорит выпускница Валерия Каптёл.

Валерия как и ее одноклассники с трепетом ждала выпускной. Ресторан, прическа, платье, шары, концертная программа. Но все оказалось под запретом. Вместо этого выпускной на свежем воздухе, а рядом только действительно самые близкие.

«Школа — это одно большое такое воспоминание. 11 лет это как второй дом. Классный руководитель это как вторая мама. Каждый день приходила, иногда не хотелось, но все равно приходила с радостью встречала одноклассников. Мы с одноклассниками очень хорошо сплотились. Мы как одна большая семья», — отметила Валерия.

А вот выпускник Мирас Рустемов отсутствию выпускного не сильно расстроился, сейчас его мысли больше занимает предстоящая сдача ЕНТ и выбор профессии.

«Онлайн тестирование я сдавал. — И как успехи? — Ну там вопросы полегче. Пока набираю высокие баллы. Надеюсь на ЕНТ наберу примерно такие же с небольшим отрывом. Я планирую идти учиться либо на журналистику, либо на исторический факультет. Это очень близкая мне отрасль. Пока еще даже не определился хотя скоро ЕНТ», — поделился выпускник Мирас Рустемов.

Всего же в этом году из школ Костанайской области выпустилось 4418 человек. Все они также как и ученики школы-лицея №1 получили сегодня аттестаты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.