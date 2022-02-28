В МЧС объяснили, почему 1 марта включат сирены

В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта с 09:00 до 12:00 запланирована проверка системы оповещения гражданской защиты по Республике Казахстан. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает zakon.kz.

«В связи с этим всем гражданам Республики Казахстан сообщаем, что проверка системы оповещения не имеет отношения к геополитической ситуации, происходящей в мире. Это ежегодное мероприятие с целью обеспечения безопасности граждан страны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — департамент информатизации, цифровизации и связи МЧС РК.

Также в ведомстве граждан призвали «не поддаваться панике» при звуковом сигнале.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Как напомнили в ведомстве, «услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации».

Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

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