МЧС рекомендует придерживаться следующих правил безопасности при грозе:

Дома:

На улице:

На природе:

Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно.

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