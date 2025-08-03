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В МЧС обратились к казахстанцам из-за непогоды

— Сегодня, 09:27
Изображение для новости: В МЧС обратились к казахстанцам из-за непогоды

Фото взято с сайта ortcom.kz

МЧС рекомендует придерживаться следующих правил безопасности при грозе:

Дома:

  • закрой окна и двери;
  • отключи электроприборы.

На улице:

  • укройся в помещении;
  • не стой под металлическими навесами и деревом;
  • оставайся в автомобиле;
  • сойди с мотоцикла/велосипеда;
  • не раскрывай зонт;
  • убери мобильный телефон в сумку;
  • не носи металлические аксессуары на одежде.

На природе:

  • не прячься под высокими деревьями;
  • укройся в низине;
  • избегай водоемов.

Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно.



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