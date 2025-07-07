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В МЧС обратились к казахстанцам по особому поводу

— Сегодня, 09:15
Изображение для новости: В МЧС обратились к казахстанцам по особому поводу

Фото взято с сайта ortcom.kz

Спасатели ДЧС г. Астаны перешли на усиленный вариант несения службы во время праздничных и выходных дней, а также усилили контроль за водной безопасностью, сообщает Zakon.kz.

Спасатели следят за соблюдением правил безопасности на воде, ведут профилактические беседы с отдыхающими, уделяют особое внимание местам массового скопления людей и неразрешенным местам для купания.

МЧС призывает соблюдать меры предосторожности у воды:

  • не купайтесь в неустановленных местах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставляйте детей без присмотра;
    используйте спасательные жилеты при передвижении на лодках и катерах.


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