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Спасатели ДЧС г. Астаны перешли на усиленный вариант несения службы во время праздничных и выходных дней, а также усилили контроль за водной безопасностью, сообщает Zakon.kz.
Спасатели следят за соблюдением правил безопасности на воде, ведут профилактические беседы с отдыхающими, уделяют особое внимание местам массового скопления людей и неразрешенным местам для купания.
МЧС призывает соблюдать меры предосторожности у воды:
- не купайтесь в неустановленных местах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставляйте детей без присмотра;
используйте спасательные жилеты при передвижении на лодках и катерах.
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