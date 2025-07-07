Спасатели ДЧС г. Астаны перешли на усиленный вариант несения службы во время праздничных и выходных дней, а также усилили контроль за водной безопасностью, сообщает Zakon.kz.

Спасатели следят за соблюдением правил безопасности на воде, ведут профилактические беседы с отдыхающими, уделяют особое внимание местам массового скопления людей и неразрешенным местам для купания.

МЧС призывает соблюдать меры предосторожности у воды:

не купайтесь в неустановленных местах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставляйте детей без присмотра;

используйте спасательные жилеты при передвижении на лодках и катерах.

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