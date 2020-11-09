В МЧС предупредили казахстанцев

В 14 регионах Казахстана 9 ноября объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Казгидромет». Сотрудники МЧС в связи с этим обратились к казахстанцам.

По данным синоптиков, в Нур-Султане в этот день пройдет дождь, снег. Будет гололед. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель, ветер до 15-20 с порывами до 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области туман, гололед, ветер до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ожидается ветер скоростью 17-22 метра в секунду, в Атырауской и Павлодарской — 15-20 метров в секунду, Восточно-Казахстанской — до 15-20, с порывами до 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области прогнозируется туман, ветер до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской — туман, гололед, низовая метель. Скорость ветра будет достигать 15-20, порывы — до 28 метров в секунду.

В Костанайской области туман, гололед, ветер до 15-20 с порывами до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области пройдет пыльная буря, ветер до 23 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидается ветер скоростью 15-20 метров в секунду. Порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области возможны туман, гололед, низовая метель, ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области пройдут дождь и снег, будет туман. Ветер 15-20 метров в секунду.

«В связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед. Вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибов, вывихов и переломов. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Будьте осторожны», — попросили в МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.

«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. При штормовых предупреждениях, когда сила порывов ветра достигает 15-20 и даже 30 метров в секунду, рекомендуем придерживаться основных правил техники безопасности в населенных пунктах различного типа. При шквалах и шторме в условиях маленьких городов и мегаполисов можно тоже пострадать. Все окна в доме или квартире при сильных шквальных ветрах должны быть плотно закрыты. С незастекленных балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки). Были случаи, когда с угловых застекленных балконов слетали старые окна вместе с рамами при ураганах. Оказавшись на улице в шторм, следует держаться как можно дальше от рекламных щитов и других навесных конструкций, автобусных остановок, линий электропередачи, а также деревьев. Осмотритесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), так как они могут упасть. В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии до его стихания», — сообщили спасатели.

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