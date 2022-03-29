В МЧС создали оперативный штаб из-за ухудшения погоды в Казахстане

В связи с ухудшением погоды в МЧС создали республиканский оперативный штаб, по стране закрыто движение на 45 участках автодорог, сообщили в МЧС.
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Штаб тесно взаимодействует с республиканскими службами гражданской защиты, передает informburo.kz
«Также в ряде областей работают аналогичные штабы. Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия МЧС: 8 (7172) 53-32-84. На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы)», – сообщили в МЧС.
29 марта в Алматы, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
По данным «КазАвтоЖола», из-за метели и ограниченной видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях на 45-ти участках автодорог, из них 24 республиканского и 21 областного значения.
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