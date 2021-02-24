В Мендыгаринском районе пропал человек после бурана 23 февраля

Жители Костаная столкнулись вчера не только с очередным ударом стихии, но и отсутствием городских автобусов на линии в вечернее время. А за пределами города водители оказались заключены в снежный плен, а в некоторых случаях им не удалось избежать и аварий. Буран принес и другие последствия. В Мендыгаринском районе пропал человек, передает alau.kz

Бурану 23 февраля, конечно, было не сравниться с его предшественником на прошлой неделе. Но и вчера оказались неизбежными аварии на дорогах. Машины сталкивались друг с другом на трассах и буксовали в снегу уже в черте городе. Приходить на помощь подчас приходилось спасательным службам. Причем по всей территории области.

«На автодорогах области успешно проведены 22 спасательные операции. Из снежных заторов извлечено 17 единиц техники, эвакуировано более 117 человек, из них 5 детей. Наибольшее количество спасательных работ проводится на территории Федоровского и Денисовского района. Всего по области подготовлено 125 пунктов обогрева для населения»,- рассказал Ризабек Кабылбеков, заместитель начальника Департамента по ЧС Костанайской области.

В Мендыкаринском районе в поселке Молодежный из-за бурана пропал рабочий одного из крестьянских хозяйств. Он вышел с работы пешком, и до сих пор о нем нет никаких вестей. К поискам подключились спасатели, полиция, волонтеры и местные исполнительные органы. Проблемы не обошли стороной и жителей областного центра, которые не покидали его пределов. Синоптики заранее предупреждали о том, что ветер поднимется ближе к вечеру и погода резко ухудшится. Потому часть работодателей предпочли отпустить своих работников пораньше. Но неожиданно среди тех, кто отправился домой до официального завершения рабочего дня, оказались водители автобусов. Хотя именно на них надеялись те горожане, которым предстояло возвращаться уже после 6 вечера.

«Это было связано также с ухудшением видимости, усилением ветра и метели. Данное решение было принято совместно ГУ «Отделом ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай» и автоперевозчиков. Во избежание ДТП с участием пассажиров автобусного транспорта, ну и в целом для безопасного передвижения в городе Костанай»,- сообщил директор ситуационного центра «iKomek» Алишер Батырбеков.

До 6 утра снег с городских улиц убирали 76 единиц техники. А уже утром на ручную очистку вышли больше трехсот работников. В результате большая часть города к полудню оказалась очищена от снега, но свою работу коммунальщики продолжат и в предстоящую ночь.

«Коммунальные службы отработали без аварий. Наблюдались только аварии по линии костанайского энергоцентра. Было отключение электроснабжения на 9 улицах города Костанай, частичное отключение частного сектора по причине обледенения проводов, порывов, перехлеста. До конца дня обещали восстановить, потому что там небольшие были порывы. Сейчас «ЭПК-forfait» работает на устранение, частично уже запустили»,- рассказал Алишер Батырбеков.

Всего в центр «iKomek» за 23 февраля поступило около 1000 обращений от жителей города. Но в целом обстановку после вчерашней непогоды в Костанае сотрудники центра назвали стабильной. Сейчас работу проводят с предпринимателями и организациями, которые владеют рекламными щитами и билбордами на улицах города. Им необходимо удостовериться в надежности креплений этих конструкций, чтобы избежать их падения и как следствие несчастных случаев.

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