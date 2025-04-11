В месяц зарабатываю 800 тысяч тенге: выпускник колледжа стал одним из самых высокооплачиваемых молодых специалистов Казахстана. Об этом сообщило министерство просвещения РК.

Ришад Галиев — выпускник Алматинского строительно-технического колледжа, чья история вдохновляет и разрушает стереотипы о рабочих профессиях. Сегодня он один из самых высокооплачиваемых молодых специалистов в стране, зарабатывая 800 тысяч тенге в месяц. Его путь — это история целеустремленности, упорства и веры в свое дело. В рубрике #Мамандыққажол мы расскажем, как ему удалось этого добиться и какие шаги привели его к успеху.

Ришад – многократный призер республиканского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan. В 2022 году он представлял страну на мировом чемпионате в компетенции «Сантехника и отопление». Уже на втором курсе колледжа Ришад начал проходить стажировку на строительных объектах. Это стало возможным благодаря партнерству колледжа с ведущими компаниями и системе дуального обучения. Этот опыт дал практические навыки и понимание профессии «в полевых условиях». Вскоре он получил предложение о работе от ведущей международной компаний GROHE в качестве специалиста сервисного отдела.

По словам самого Ришада, выбор профессии был осознанным. Сначала — по совету родителей, а позже — по зову сердца.

«Я благодарен своим педагогам и колледжу — они мне дали не просто знания, а уверенность в себе и профессии. Благодаря сотрудничеству колледжа с компанией у меня появилась возможность рано начать практику, и это стало точкой роста. Я особенно благодарен Президенту страны за то, что 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Это важный шаг, который показывает: быть мастером своего дела — почетно, современно и востребовано. Рабочие специальности — это про реальное будущее, которое мы строим своими руками», — делится выпускник колледжа.

Сегодня в Алматинском строительно-техническом колледже обучаются более 1200 студентов, и около 90% выпускников ежегодно трудоустраиваются по полученной специальности. Благодаря дуальному обучению и активному сотрудничеству с ведущими предприятиями, студенты уже на 2–3 курсе получают возможность проходить оплачиваемую практику. Средний доход учащихся в этот период составляет от 300 до 500 тысяч тенге в месяц.

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