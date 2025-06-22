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В МИД прокомментировали сообщение о переселении жителей сектора Газа в Казахстан

— Сегодня, 09:21
Изображение для новости: В МИД прокомментировали сообщение о переселении жителей сектора Газа в Казахстан

pixabay.com

В соцсетях появилось сообщение, что с 2026 года начнется поэтапная эвакуация жителей сектора Газа с последующим переселением их в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Якобы об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии.

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Информацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

«Данная новость не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальной информации», — сообщили в ведомстве.


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