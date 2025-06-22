В соцсетях появилось сообщение, что с 2026 года начнется поэтапная эвакуация жителей сектора Газа с последующим переселением их в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Якобы об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии.

Информацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

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