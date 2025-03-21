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В микрорайонах костанайцы празднуют Наурыз

— Сегодня, 16:01
Изображение для новости: В микрорайонах костанайцы празднуют Наурыз

Сегодня, 21 марта, в микрорайонах Костаная с размахом празднуют Наурыз.

Во дворах многоэтажек накрывают столы. Поставили юрту и встречают гостей.

 

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Публикация от НОВОСТИ Alau.kz (@alau.tv)



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