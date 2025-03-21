План мероприятий в Костанае 22 марта. Жыл басы – Ұлыстың ұлы күні 46. Работа юрточного городка 10.00-18.00...
Сегодня, 21 марта, в микрорайонах Костаная с размахом празднуют Наурыз.
Во дворах многоэтажек накрывают столы. Поставили юрту и встречают гостей.
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Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 марта представили синоптики Казгидромета. В предстоящие дни на большей...
Самым пожилым банкротом в Казахстане признана 82-летняя жительница Шымкента, передает LS. Зампредседателя Комитета госдоходов Минфина Сеилжан Ахметов рассказал,...
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