В микрорайоне «Аэропорт» завершают строительство новой зоны отдыха, которая расположилась вокруг искусственного озера Тарелочка. Теперь здесь расположатся беговые и пешеходные дорожки, детские зоны, пирс и смотровые площадки. На все это из бюджета было выделено больше полумиллиарда тенге, а в конце ноября объект сдадут в эксплуатацию

В микрорайоне «Аэропорт» всю весну и лето шли строительно-монтажные работы по возведению здесь новой зоны отдыха для горожан. Причем облагородить акимат города решил территорию вокруг озера Тарелочка. На это из бюджета было выделено больше полумиллиарда тенге.

«В 16 -17 годах мы проводили работу по отведению ливневых и сточных вод при паводка. На сегодняшний день проектом предусмотрен шлюз, который будет при весенних паводках открываться, будут заполнять искусственный водоем. Если до 14 года микрорайон подтапливало, то в этом году выполнены два объекта, которые направлены на отведение дождевых и талых вод»,- сказал заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нуралы Исергепов.

Общая площадь работ — почти 9 гектаров, но из них 4 относится к саму озеру, берега которого очистили от камышей и серьезно укрепили. Теперь, говорят специалисты, они не будут осыпаться и эстетически будут радовать глаз. К тому же такая техника укрепления в городе использовалась впервые.

«Береговая зона идет укрепления гебионами, это металлически каркас, наполненный камнями. Также проектом предусмотрено три смотровые площадки вокруг озера, развлекательные зоны здесь будут. Пирс, смотровые площадки, пешеходные дорожки»,- говорит Нуралы Исергепов.

Как отмечают представители акимата областного центра, все работы на объекте приближаются к завершению. Осталось доложить тротуарную плитку, посадить деревья, а озеленение так же входит в проект, и подключить освещение. Уже в конце ноября, продолжают чиновники, проект сдадут в эксплуатацию. Говорят, успеют в сроки, тем более, что погода пока на стороне строителей.

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