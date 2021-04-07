В микрорайоне «Юбилейный» подтоплены оказались почти полсотни домов

В микрорайон «Юбилейный» пришла вода с полей, а в Северо-Западном районе грунтовыми водами было подтоплено порядка 40 домов. Вчера для борьбы со стихией были брошены все силы компетентных служб. Сегодня работы по откачке воды продолжаются. Однако, это еще не пик паводка, утверждают специалисты по ЧС, передает alau.kz

Талые воды пришли вчера в микрорайон «Юбилейный». Для борьбы со стихией были задействованы специалисты компетентных служб. Воду отводили до 21.00 часа. Ее уровень упал, и на сегодня ситуацию в отделе ЖКХ считают стабильной.

«Домов, участков больше сорока, это именно грунтовые воды в Северо-Западном микрорайоне. Улицы Некрасова ,Энгельса, Спартака, Тургенева, Высокая — на сегодняшний день работы ведутся совместно с ДЧС ,подрядными организациями, местными исполнительными органами. Работали вчера по отводу и по откачке», — говорит руководитель отдела ЖКХ Костаная Наурызбай Мусин.

Специалистами отдела ЖКХ и ДЧС в период подготовки к паводку проводилась работа с жителями микрорайона. Им рекомендовали приобретать помпы для откачки грунтовой воды из погребов и дворовых территорий. Однако, прислушались не все. Теперь, когда люди не могут справиться своими силами, на помощь приходят коммунальщики. По поводу компенсации жителям подтопленных домов, вопрос пока не стоит.

«В городе ЧС не объявлено. Это все будет решаться местным исполнительным органом. Если ЧС объявлен будет — то этот вопрос возможно будет рассматриваться», — заключил Мусин.

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