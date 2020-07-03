В микрорайоне Костанай-2 этим летом сделают ливневки

Этим летом в районе Костанай-2 займутся установкой ливневых канализаций. Их проложат сразу на 5 улицах. Также проекты ливневок готовятся и для самого Костаная, передает alau.kz

Этим летом отдел ЖКХ Костаная обещает поправить ситуацию с ливневками в Костанай-2. Там намерены проложить 1400 метров ливневых канализаций.

«Конкурс уже объявлен. Я думаю где-то 5-6 дней, и определится подрядчик, и будем приступать к данным видам работ. Я думаю в порядке месяца – двух месяцев должны их сделать. Все зависит, конечно, от погоды, чтобы благоприятные условия были»,- рассказал Василий Помаз, заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

Работами охватят 5 улиц во втором Костанае. Это Мухамеджанова, Белинского, Мирная, Спартака и тот самый 2-й проезд Химиков. На установку этих ливневых канализаций потратят больше 30 миллионов тенге из местного бюджета. А вот в самом Костанае новых ливневок ждать придется целый год.

«Сейчас мы проектируем 2 ливневые канализации – это по Садовой, 79 и 7-й, 8-й микрорайон. Получены положительные экономические обоснования. На данный момент готовимся уже определять подрядчика по проектированию»,- сообщил Василий Помаз.

Эти районы были выбраны после многочисленных обращений костанайцев. Люди на протяжении нескольких лет пытались добиться установки ливневок. Теперь на эти работы ориентировочно выделят сумму даже большую, чем направят на второй Костанай. Она составит порядка 40 миллионов тенге.

Также к следующему году планируется подготовить и еще один проект ливневой канализации. Ее намерены проложить по улице Шевченко. Однако из-за узости дороги сейчас решается, в каком виде будут исполнены ливневки. Вероятно, ливневый канал будет закрытым.

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