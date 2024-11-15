В микрорайоне Костаная расширят дороги и построят новые подъездные пути





В микрорайоне Береке в Костанае продолжается развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.

По его словам, одной из основных проблем района остаются узкие дороги и недостаточное количество подъездных путей. Для решения вопроса до ноября планируется масштабное расширение дорожной сети.

Дорог станет больше

«Мы должны до конца года, до ноября месяца расширить дороги. Если по проекту было пять, то появится теперь шесть дорог. Одну дорогу, которую жители просили возле комфортной школы, мы уже начали делать, чтобы были подъездные пути и подходы, чтобы дети не ходили по грязи в сентябре», — сообщил аким.

По его словам, некоторые дороги расширят вдвое. Там, где проезжая часть составляла семь метров, она увеличится до 14 метров. Узкие трехметровые дороги расширят до семи метров.

Также проект предусматривает создание парковочных карманов и улучшение транспортной доступности микрорайона.

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