В Министерстве просвещения обратились к казахстанским родителям

«Уважаемые родители! В настоящее время в Парламенте рассматриваются законопроекты по вопросам защиты прав женщин и детей. В последнее время распространяется недостоверная информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей. Официально заявляем: данная информация не соответствует действительности. В рассматриваемых законопроектах и других нормативно-правовых актах, находящихся в Парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей. Политика государства направлена на защиту детей и сохранение семьи. Сегодня государством принимаются комплексные меры, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь в рамках работы комиссий по делам несовершеннолетних, открытие центров психологической поддержки и центров поддержки семьи. Уважаемые родители, убедительно просим не верить различным фейкам, а доверять только официальным источникам информации», — отметил вице-министр Едил Оспан.