Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев высказался о тарифах за вывоз мусора в Казахстане, передает Zakon.kz.

Жомарт Алиев отметил, что основным источником дохода спецподприятий по вывозу мусора является тариф от населения.

«Тарифы не пересматривались долгое время. Данная ситуация приводит к тому, что специализированные предприятия не покрывают свои расходы для выполнения соответствующих услуг и действующие тарифы просто не успевают за инфляцией», – заявил вице-министр.

Указал он и на то, что из имеющихся по стране 3016 полигонов лишь 624 соответствуют всем требованиям.

По его словам, утвержден План мероприятия по строительству новых и расширению мощностей действующих полигонов. Акцент уделяется на состояние полигонов в сельских населенных пунктах, так как работы по их узаконению сопровождаются большими финансовыми затратами и сопоставимы со строительством новых и, соответственно, средств в местных бюджетах не хватает.

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