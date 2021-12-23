В Минэнерго назвали наиболее удобное место для строительства АЭС в Казахстане

tengrinews.kz
Вопрос пока на рассмотрении, решение по нему анонсируют в ближайшее время.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Там находится наиболее разветвлённая сеть линий в 500 киловольт, там находится ключевая подстанция ЮКГРЭС 500. Эта площадка очень удобная, и при размещении именно там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии, и возможность перераспределения энергии как в центральный Казахстан (Караганда), так и в южные регионы Казахстана. Исходя из целей по достижению углеродной нейтральности и с учётом отсутствия газовой инфраструктуры в этом месте, наиболее оптимальным решением будет строительство атомной станции», – объяснил спикер.
Он добавил, что вопрос пока на рассмотрении, решение по нему анонсируют в ближайшее время.
На сегодняшний день есть несколько предложений от производителей оборудования атомных электрических станций. Среди них предложения от России, Китая, Франции, ещё два – от американских производителей оборудования.
«При принятии решения будет учитываться весь спектр – это в первую очередь безопасность применяемых технологий, количество построенных, таких оптимальных практик эксплуатации атомных реакторов. Также будет подниматься вопрос стоимости. Соответствующие подходы уже рассматриваются», – заключил Алмасадам Саткалиев.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области