В Минэнерго назвали наиболее удобное место для строительства АЭС в Казахстане

Вопрос пока на рассмотрении, решение по нему анонсируют в ближайшее время.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал, что наиболее удобной площадкой для строительства АЭС является посёлок Улкен в Алматинской области, передает informburo.kz

«Там находится наиболее разветвлённая сеть линий в 500 киловольт, там находится ключевая подстанция ЮКГРЭС 500. Эта площадка очень удобная, и при размещении именно там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии, и возможность перераспределения энергии как в центральный Казахстан (Караганда), так и в южные регионы Казахстана. Исходя из целей по достижению углеродной нейтральности и с учётом отсутствия газовой инфраструктуры в этом месте, наиболее оптимальным решением будет строительство атомной станции», – объяснил спикер.

Он добавил, что вопрос пока на рассмотрении, решение по нему анонсируют в ближайшее время.

На сегодняшний день есть несколько предложений от производителей оборудования атомных электрических станций. Среди них предложения от России, Китая, Франции, ещё два – от американских производителей оборудования.

«При принятии решения будет учитываться весь спектр – это в первую очередь безопасность применяемых технологий, количество построенных, таких оптимальных практик эксплуатации атомных реакторов. Также будет подниматься вопрос стоимости. Соответствующие подходы уже рассматриваются», – заключил Алмасадам Саткалиев.

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