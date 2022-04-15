В Минобороны объяснили, почему ко Дню Победы не будут проводить военный парад

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В Министерстве обороны объяснили, почему в Казахстане не состоится парад в честь Дня Победы в 2022 году, передает Tengrinews.kz.
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«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», — ответили в пресс-службе министерства.
Напомним, 13 апреля стало известно, что в Казахстане не будет военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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