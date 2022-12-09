В Минобороны ответили на информацию о перевозке танков в Россию

Кадр из видео
В Минобороны Казахстана прокомментировали видео с танками на железнодорожной станции, передает Tengrinews.kz
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В мессенджерах распространилось видео, снятое на вокзале Алматы. На путях стоят платформы с погруженными танками. В подписи указано, что эту военную технику отправляют в Россию, передает Stopfake.kz.
«Касательно видеопубликации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации», — сообщили в пресс-службе ведомства.