USD 472.17
EUR 495.5
RUB 7.57
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. В Минобороны ответили на информацию о перевозке танков в Россию

В Минобороны ответили на информацию о перевозке танков в Россию

Кадр из видео

В Минобороны Казахстана прокомментировали видео с танками на железнодорожной станции, передает Tengrinews.kz 

В мессенджерах распространилось видео, снятое на вокзале Алматы. На путях стоят платформы с погруженными танками. В подписи указано, что эту военную технику отправляют в Россию, передает Stopfake.kz.

«Касательно видеопубликации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

100 из 406 остановочных павильонов заменят в Костанае