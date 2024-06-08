В Минобороны прокомментировали факты принудительной доставки призывников в военкоматы

В Министерстве обороны РК прокомментировали факты принудительной доставки призывников в военкоматы, которыми делились казахстанцы в соцсетях, сообщает informburo.kz

«В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещённых граждан в местные органы военного управления. Одновременно учёт граждан призывного возраста затруднён тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания», – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в соответствии с действующим законодательством при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагают на органы внутренних дел.

«При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены принудительно их задержать и доставить. Призывная комиссия определяет статус доставленного. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляют для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва», – пояснили в Минобороны.

Там напомнили также, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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