В Минпросвещения хотят пересмотреть процесс аттестации учителей

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о планах по пересмотру процедуры аттестации учителей, сообщает zakon.kz.

Гани Бейсембаев на конференции «Білімді ұрпақ – білімді ел» рассказал о ситуации в школах страны.

«Сейчас наблюдается дефицит директоров школ, наряду с этим возникает вопрос о необходимости повышения зарплат директоров школ. В этой связи в рамках поручения президента сейчас разрабатываем проект «1000 лидеров просвещения», – сказал министр.

Указал он и на важность модернизации процесса обучения и пересмотра процедуры аттестации учителей.

«В рамках этих предстоящих изменений сейчас ведется работа по пересмотру правил аттестации педагогов – предусмотрено введение необходимых изменений. Ранее специальная информационная программа собирала профессиональные достижения каждого учителя, и это учитывалось при аттестации. Но было много вопросов по процессу аттестации, и сам президент об этом говорил. В этой вязи мы говорим о том, что в основе процесса аттестации должны быть не достижения учителя, а достижения ученика, и таким образом оценивать заслуги учителя. Это позволит учителям не отвлекаться от процесса обучения, а прикладывать все усилия для обучения детей», – резюмировал глава Минпросвещения.

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