В Минпросвещения Казахстана запретили выезд детей за рубеж без приказа ведомства

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 25 июля заявил, что теперь, чтобы вывезти детей за рубеж, нужно будет разрешение ведомства, сообщает zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, были ли новые факты вывоза казахстанских детей в Крым.

«Таких фактов нет. Пока новых фактов не было выявлено. Если будут, вы будете знать», – заявил в ответ Гани Бейсембаев.

При этом глава Минпросвещения добавил, что сейчас поставлена задача перед всеми управлениями образования и организациями образования провести разъяснительную работу среди родителей, что делать этого совершенно нельзя без согласования с профильным ведомством. Он отметил, что это делается, в первую очередь, ради безопасности детей.

«В первую очередь родители подвергают своих детей опасности. Здесь главный вопрос безопасности жизни наших детей. Министерство в данном направлении будет всегда политику свою вести, чтобы максимально обезопасить наших детей от всех опасностей», – резюмировал Гани Бейсембаев.

О планах запретить выезд детей за рубеж без соответствующего приказа министерства просвещения Гани Бейсембаев заявил 6 июня 2023 года.

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