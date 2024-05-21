В Минпросвещения РК сообщили об окончании учебного года. Что ждёт школьников?

Министр просвещения РК сообщил на заседании в Правительстве об окончании учебного года.

Учебный год завершают 3,8 миллионов учащихся, в том числе 374 тысяч детей из начальных классов, 341 тысяч учеников основной школы и 186 тысяч выпускников. 7 704 школьника претендуют на знак «Алтын белгі».

Важно отметить, что в этом году в 5-8, 10 классах впервые проводятся промежуточные экзамены по казахскому языку.

«В связи с паводками 3 581 учащийся из Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей освобождается от промежуточных и итоговых экзаменов. Итоговая оценка выставляется на основе годовых отметок. Для 832 тысяч учащихся из 2 622 школ, прошедших дистанционное обучение на фоне ЧС, с 27 по 31 мая будет организована работа летней школы», — сообщил министр просвещения РК.

Учебный год планируется завершить проведением единых классных часов «Білімім – Отаныма».

25 мая состоится мероприятие, посвященное выпускникам школ «Мектебім, саған мың алғыс!».

Итоговые экзамены выпускников 9 и 11 классов проводятся с 29 мая по 11 июня. Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12-15 июня.

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