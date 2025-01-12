Заявления о расхождении данных USDA и МСХ РК по урожайности зерна в Казахстане на 8 млн тонн не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Так 18 млн тонн, которые собрал Казахстан по данным подразделения Министерства сельского хозяйства США (USDA) – это данные по урожаю пшеницы, а 26,7 млн тонн по данным МСХ РК – это данные по урожаю зерновых и зернобобовых культур (ячмень, овес, горох, чечевица и др.), включая пшеницу.

Необходимо отметить, что всвоих официальных сообщениях МСХ РК постоянно раскрывало данные о том, что в общий вал урожая 2024 года входят зерновые и зернобобовые культуры, для которых совместное упоминание в сельхозстатистикенормальная практика.

По оперативным данным акиматов областей зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 16,7 млн га при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн в первоначальном весе.Вместе с тем, согласно статистической форме «О сборе урожая сельскохозяйственных культур» данные представляются сельхозтоваропроизводителями 1 раз в год по месту своего нахождения в органы статистики. Итоговые данные будут опубликованы на сайте Бюро национальной статистики РК в начале февраля. При этом данные в первоначальном весе могут отличаться от итоговых данных в среднем с учетом рефакции.

Аргументы к тезису о завышенных данных по урожаю 2024 года включают снижение урожайности вследствие паводков, хотя в зону затоплений попали незначительные площади сельхозземель, ущерб от затоплений комиссия подтвердила на 3,8 тыс. га. Кроме того, большинство почв быстро впитывают влагу, а ее достаточный объем способствует высокому урожаю.

Другие аргументы, такие как нехватка удобрений и сельхозтехники также несостоятельны. Благодаря оказываемой господдержке наблюдается положительная динамика по внесению минеральных удобрений. Так, за 5 лет объемы внесения удобрений выросли в 2,2 раза с 600 тыс. тонн в 2020 году до 1,2 млн тонн в 2024 году (объемы субсидий за этот период выросли в 1,7 раз с 27,3 до 46,4 млрд тенге).

Также и с темпами обновления техники: по итогам 2024 года отрасль достигла 5,5% уровня обновления парка, что на 1 процентный пункт выше, чем годом ранее. В 2024 году запущена масштабная программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства на сумму 120 млрд тенге со ставкой вознаграждения – 5% годовых и сроком на 7 лет. В 2024 году фермеры приобрели 22 тыс. единиц техники, что на 12% выше, чем в 2023 году.

Необходимые меры были приняты и для борьбы с болезнями – даны оборотные средства под 5% в том числе и на закуп средств защиты растений, объем субсидирования на пестициды составил 35,9 млрд тг.

МСХ РК стремится к прозрачной и объективной статистике в отрасли, с этой целью в 2024 году совместно с БНС провели большую работу по сокращению приписок, а также министерство постоянно выступает с инициативой отхода от индикаторов ВВП отрасли в оценке качества работы местных исполнительных органов.

«Настоятельная просьба доверять официальным материалам, внимательно относится к выбору источников информации и авторов»,-отметили в министерстве сельского хозяйства.

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