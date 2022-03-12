В Минсельхозе опровергли слухи о грозящем дефиците продовольствия

В Министерстве сельского хозяйства РК опровергли слухи о том, что в стране может случиться скорый дефицит продовольствия, ответив на сообщения, распространяемые в мессенджерах.

В WhatsApp распространяется сообщение, в котором говорится о грядущих дефолте и дефиците продовольствия в Казахстане. Автор призывает людей срочно покупать недвижимость, переводить имеющиеся накопления в валюту, а также скупать нескоропортящиеся продукты и делать большие запасы.

«Вопрос продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находится на постоянном контроле. По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн социально значимых продуктов питания, в том числе муки – 145,1 тысячи тонн, сахара – 47,6 тысячи тонн, риса – 40,2 тысячи тонн, макарон – 21,3 тысячи тонн и 1 млн тонн овощной продукции», – сообщили в МСХ.

По данным ведомства, запасы продовольствия регулярно пополняются. Имеется достаточно круп и зерна для производства муки, а поголовья скота в стране хватает для производства мясных продуктов.

«Республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рынка в зерне за счёт собственного производства», – говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в Казахстане реализуется Национальный план по развитию АПК на 2021–2025 годы, в рамках которого ведётся активная работа по импортозамещению.

«Сегодня также нет серьёзных предпосылок для дефолта в Казахстане. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный». Согласно данным агентства, вторичные последствия экономических санкций в отношении России преодолимы и не приведут к перебоям доступа Казахстана к ключевым рынкам экспорта нефти и газа», – подчеркнули в министерстве.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.