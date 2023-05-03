В Минторговли рассказали, где казахстанцам покупать дешевые продукты

На брифинге в СЦК первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сообщил, что лучше всего продукты покупать в крупных торговых сетях и обязательно требовать чек при оплате, сообщает zakon.kz.

По его словам, гражданам лучше покупать продукты в таких торговых точках, где есть контрольно-кассовые аппараты. Только так можно доказать факт завышения цен.

«Что касается вопроса, где покупать, то прежде всего это должны быть крупные торговые сети, торговые объекты, которые оборудованы контрольно-кассовыми аппаратами. Потому что только через чеки при наличии сомнения, что торговая надбавка не соблюдается, можно обратиться в уполномоченные органы, наш департамент торговли, чтобы мы могли определенную реакцию на факты завышения реализовать. Цивилизованный формат торговли – места приобретения таких групп товаров очень важны. Это касается социально значимых товаров», — отметил Арман Шаккалиев.

Он добавил, что на некоторые продукты питания идет снижение цен.

«Анализ данных последней недели показывает, что на определенную категорию у нас снижение. Это такие товары, как гречневая крупа, сахар. Есть у нас снижение по картофелю, маслу подсолнечному. Цена снижения – от 0,7 до 2,2%, если говорить в целом по республике. Если говорить по другим группам по товарной номенклатуре, то, конечно, не везде есть снижение. Есть рост.

По непродовольственной группе впервые у нас рост обогнал продовольственную группу», — сказал Арман Шаккалиев.

Первый вице-министр указал, что здесь существует ряд влияющих на это факторов, но что это за факторы, он не сообщил.

13 апреля президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.

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