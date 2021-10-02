В Минтруда исказили требования женщин, вышедших на митинг о снижении пенсионного возраста

В Министерстве труда и соцзащиты прокомментировали митинг, который сегодня провели члены движения женщин, выступающих за снижение пенсионного возраста, передает informburo.kz

Отмечается, что к участникам акции вышли директор Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения МТСЗН РК Виктория Шегай, советник министра Шынгысбек Султанбеков и другие представители министерства. Собравшихся женщин пригласили в общественную приёмную.

«В ходе встречи женщины высказали предложения не производить дальнейшее повышение пенсионного возраста женщин, установив его на сегодняшнем уровне (60 лет), не допускать дискриминации при приёме на работу по причине предпенсионного возраста, отметили низкий уровень оплаты труда в предпенсионном возрасте», – отметили в министерстве.

Вместе с тем, сами женщины рассказывали, что требуют снижения пенсионного возраста до 58 лет. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные во время акции протеста.

Митинг у здания Минтруда / Фото Informburo.kz

Редакция Informburo.kz созвонилась с одной из лидеров движения, чтобы уточнить, изменили ли они свои требования. Женщина сообщила, что требования остаются прежними и о сохранении нынешнего пенсионного возраста – 60 лет, речи не было.

Вместе с тем, по данным Минтруда, представители ведомства разъяснили, что все предложения женщин будут изучены, проанализированы и рассмотрены на заседании рабочей группы при Минтруда в ближайшее время.

По действующему законодательству, пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 60 лет, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.

«Стоит отметить, что сейчас в мире практически все страны идут на повышение пенсионного возраста. Если в Европе и в других развитых странах пенсионный возраст был и ранее выше, чем в Казахстане, то в странах СНГ также принимаются меры по повышению пенсионного возраста. К примеру, в России с 2019 года по 2028 год будет постепенно повышен пенсионный возраст мужчин и женщин на пять лет», – отметили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что установленный в Казахстане пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных прогнозах, проведённых международными и отечественными экспертами.

«Пенсионный возраст в РК соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире», – заключили в министерстве.

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