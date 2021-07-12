В Минтруда назвали средний размер пенсии

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В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсионных выплат в Казахстане по состоянию на 1 июля, передает Tengrinews.kz.
С января по июнь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено более 410,8 миллиарда тенге, солидарных пенсионных выплат – 928,9 миллиарда тенге.
«В июне 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено около 222,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 154,1 миллиарда тенге. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2021 года составил 99 898 тенге«, — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Так, Минтруда напоминает, что если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на два процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет — 94 процента от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере — 100 процентов от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Ранее, в Минтруда называли средний размер пенсионных выплат по состоянию на 1 июня — 100 019 тенге.
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