В Минтруда назвали средний размер пенсии

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсионных выплат в Казахстане по состоянию на 1 июля, передает Tengrinews.kz.

С января по июнь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено более 410,8 миллиарда тенге, солидарных пенсионных выплат – 928,9 миллиарда тенге.

На 1 июля 2021 года численность пенсионеров составляет более 2,239 миллиона человек.

«В июне 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено около 222,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 154,1 миллиарда тенге. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2021 года составил 99 898 тенге«, — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, Минтруда напоминает, что если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на два процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет — 94 процента от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере — 100 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Ранее, в Минтруда называли средний размер пенсионных выплат по состоянию на 1 июня — 100 019 тенге.

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